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Хендерсон: «Это был трудный год и для меня, и для «Аякса»

19 Января 2024 • 17:24 Комментировать

Новичок амстердамского «Аякса», 33-летний полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал свой переход в новую команду.

«Для «Аякса», как на поле, так и за его пределами год был очень трудным. То же самое происходило и со мной в последние шесть месяцев. Надеюсь, мы сможем помочь друг другу вместе двигаться вперед и добиться как можно большего успеха в будущем», - цитирует англичанина пресс-служба «Аякса».

Напомним, что амстердамцам бывший лидер «Ливерпуля» достался бесплатно – он перебрался в новый клуб свободным агентом, так как расторг контракт с «Аль-Иттифаком», его бывшим клубом. В середняке чемпионата Саудовской Аравии Джордан отыграл за полгода 19 матчей и оформил в них пять голевых передач.

Ранее о переходе Хендерсона в клуб из Амстердама порассуждал Юрген Клопп, его бывший наставник.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джордан Хендерсон
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