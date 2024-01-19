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​Клопп восхищён «Борнмутом»

19 Января 2024 • 15:49 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
1 4.40 X 4.30 2 1.68
21.01 19:30

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт матч Премьер-лиги против «Борнмута». Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп высказался в преддверии этого поединка.

«Когда нам не нужно играть с ними на выходных, я действительно восхищаюсь ими и тем, что делает их тренер [Андони Ираола]. У них было трудное начало сезона, но они смогли изменить ситуацию за счёт тренерских решений.

«Борнмут» прекрасно использует Доминика Соланке с фланговой поддержкой. Они действуют очень хорошо, очень компактно.

Но я не думаю, что они сейчас готовятся и думают: «Хорошо, что нам играть с «Ливерпулем». Потому что мы тоже хорошо себя чувствуем. Мы готовы к тяжёлой игре. Я не могу вспомнить, когда в последний раз нам было против них легко. Они определённо заслуживают уважения», - сказал Клопп в ходе пресс-конференции. 

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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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