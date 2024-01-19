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​Клопп порассуждал о возвращении Хендерсона в Европу

19 Января 2024 • 15:38 Комментировать

Экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перебрался в «Аякс», проведя всего лишь полсезона в Саудовской Аравии. Комментарий на этот счёт дал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Я не обсуждал с Хендерсоном это. Но я рад за него, потому что похоже, что он счастлив, и для меня это самое главное.

Я не знаю, как мы смеем судить о таких вещах [как переезд в Саудовскую Аравию]. У нас одна жизнь, и иногда решения не идеальны. Он побывал там и получил опыт. Когда я общался с ним, он говорил, что это на 99% правильно с точки зрения футбола. Но потом он подумал, что для его семьи лучше вернуться в Европу.

«Аякс» - прекрасный клуб, переживающий трудный момент. Они всегда показывали отличный футбол, сочетая талант с опытом. Джордан станет частью этого опыта.

Только в Англии люди думают: «Почему наши едут за границу, пока все остальные хотят приехать в Англию?» Но какой бы красивой ни была страна, выступления за рубежом – это международный опыт», - сказал Клопп на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аякс Юрген Клопп Джордан Хендерсон ещё теги
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