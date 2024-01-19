Клопп высказался о кадровой ситуации в «Ливерпуле»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о кадровой ситуации в команде. По словам немецкого специалиста, несколько игроков близки к возвращению в строй.

«Ситуация со всеми травмированными положительная, но они не готовы. Александер-Арнольд, Робертсон и Собослаи движутся в правильном направлении, но посмотрим, когда они смогут начать тренировки с первой командой. Я не рассчитываю на них в игре с «Борнмутом».

Надеюсь, что больше никто не вылетит. После игры с «Борнмутом» и, возможно, с «Фулхэмом» мы посмотрим, как они себя чувствуют. Трент близок, Робертсон близок, Доминик близок. Но на этих выходных не будет», - сказал Клопп журналистам.

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