​Клопп отреагировал на травму Салаха

Нападающий Мохамед Салах получил травму и был заменён в матче сборной Египта на Кубке африканских наций. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Мы пока ничего об этом не знаем. Я говорил с ним вчера вечером, и он сказал, что что-то почувствовал. Сейчас они проводят оценки, и тогда мы будем знать больше.

В тот момент Салах был потрясён и не мог понять, почему он почувствовал что-то настолько сильное. Мы знаем, как редко он выбывает из строя, поэтому что-то определённо есть.

Поедут ли наши медики на Кубок Африки? Посмотрим. Всё зависит от диагноза. Ему сделают УЗИ и МРТ, а потом мы будем строить наши планы. Пока рано об этом говорить», - сказал Клопп на пресс-конференции.