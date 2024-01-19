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​Перишич возвращается в родной «Хайдук»

19 Января 2024 • 15:00 Комментировать

Атакующий полузащитник Иван Перишич близок к возвращению в родной «Хайдук». Именно в этом хорватском клубе Перишич делал свои первые шаги в футбольном мире. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка близка к завершению. «Тоттенхэм» готов отпустить 34-летнего футболиста в аренду до конца текущего сезона.

Стоит сказать, что Перишич не выходил на футбольное поле с середины сентября из-за полученной серьёзной травмы колена.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ивана Перишича в 4 миллиона евро.

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