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Франк: «Тони похож на восьмилетнего мальчика, который просто хочет поиграть в футбол»

19 Января 2024 • 14:58 Комментировать
Брентфорд
...
Ноттингем Форест
1 1.90 X 3.65 2 3.95
20.01 20:30

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался об окончании срока дисквалификации нападающего Айвена Тони.

Напомним, английский футболист пропустил первую часть сезона из-за нарушения регламента о ставках.

По словам Франка, 27-летний Тони очень хочет играть футбол и в ближайшем матче 21-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» выйдет на поле с капитанской повязкой.

«Он похож на восьмилетнего мальчика, который просто хочет выйти на поле и поиграть в футбол. Он выйдет в стартовом составе завтра и будет капитаном», — приводит слова Франка журналист Бен Якобс.

В прошлом сезоне Тони провёл за «Брентфорд» 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Матч «пчёл» против «Ноттингем Форест» состоится завтра, 20 января. Начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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