Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Ньюкасла» Манкильо продолжит карьеру в «Сельте»

19 Января 2024 • 13:42 Комментировать
Сельта
...
Реал Сосьедад
1 3.35 X 3.05 2 2.35
20.01 23:00

Защитник «Ньюкасла» Хавьер Манкильо близок к переходу в «Сельту», сообщает The Athletic.

Отметим, что из-за травмы 29-летний футболист не провёл в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии ни одного матча. В прошлом сезоне на счету испанского футболиста шесть игр в составе «Ньюкасла» и ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает Манкильо в 2 миллиона евро.

Напомним, ранее защитник выступал за такие команды, как «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико».

После 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков. От зоны вылета команду из Виго отделяют всего два балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Сельта Хавьер Манкильо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Января
13:42
Защитник «Ньюкасла» Манкильо продолжит карьеру в «Сельте»
18 Января
22:09
Личка: Сказал Захаряну, что «Реал Сосьедад» — супершанс для него 1
21:06
«Сельта» - «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки БК Pinnacle
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
15:59
Булыкин: «Если Захаряна начинают наигрывать в основном составе, это уже говорит о многом»
14:49
«Реал Сосьедад» усилился нападающим из Бундеслиги
12:32
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за вингера «Реал Сосьедада»
11:47
Нападающий Нигерии Садик покинул Кубок Африки из-за травмы, но вчера сыграл за «Реал Сосьедад»
00:11
«Аль-Наср» нацелился на молодую звезду Ла Лиги
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией ​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны» ​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Наставник «Жироны» Мичел сменит Хави на посту главного тренера «Барселоны» «Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб ​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико» «Манчестер Юнайтед» готовит четыре трансфера
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд «Вашингтон» обыграл «Сент-Луис», Овечкин отметился ассистом Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.01.24 в 15:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.25 6.00 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Января
13:42 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ньюкасла» Манкильо продолжит карьеру в «Сельте»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 4
18 Января
23:26 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» определилась с главной трансферной целью слухи
22:51 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон прошёл медосмотр в «Аяксе»
20:36 · Англия. Премьер-лига
​Не Дрогба: Назван лучший африканец в истории АПЛ 2
20:24 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один гранд АПЛ интересуется де Лигтом
20:17 · Англия. Премьер-лига
​У Марсьяля нет проблем с тен Хагом – агент
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» летом 2022-го не купил Энцо Фернандеса за 12 млн евро – через полгода «Челси» заплатил 121 млн
18:23 · Англия. Премьер-лига
​Ориги может оказаться в МЛС
18:05 · Англия. Премьер-лига
Хаддлстоун: «Бекхэм выглядел как восковая фигура»
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Миллуолл» арендовал защитника «Тоттенхэма» официально
17:06 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал будущего чемпиона АПЛ 2
16:31 · Англия. Премьер-лига
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем