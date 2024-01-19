Защитник «Ньюкасла» Манкильо продолжит карьеру в «Сельте»

Защитник «Ньюкасла» Хавьер Манкильо близок к переходу в «Сельту», сообщает The Athletic.

Отметим, что из-за травмы 29-летний футболист не провёл в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии ни одного матча. В прошлом сезоне на счету испанского футболиста шесть игр в составе «Ньюкасла» и ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает Манкильо в 2 миллиона евро.

Напомним, ранее защитник выступал за такие команды, как «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико».

После 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков. От зоны вылета команду из Виго отделяют всего два балла.