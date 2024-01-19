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Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе

19 Января 2024 • 08:45 Комментировать (1)

Эксперты портала FourFourTwo представили рейтинг самых ненавистных людей за всю историю футбола. Первое место в этом списке занял бывший английский полузащитник Джоуи Бартон. На второй строчке расположился экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер, а топ-3 замкнул бывший голкипер сборной Германии Харальд Шумахер.

Стоит отметить, что седьмое место в рейтинге занял бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Известный португальский тренер Жозе Моуринью находится на десятом месте.

Также в топ-10 попали: Мишель Платини, Эль-Хаджи Диуф, Джон Терри, Луис Суарес и Пит Винкельман.

Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Криштиану Роналду Луис Суарес Йозеф Блаттер Джоуи Бартон ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Prince of Wales
19 Января 2024 в 09:02
Какой-то сугубо британский опрос. Половина опрошенных из других стран даже и не вспомнили бы такого персонажа. Опять Диуф. Негатив он вызывает только у красной мерсисайдской среды, остальные также с трудом вспомнят - кто это такой.
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