Хендерсон прошёл медосмотр в «Аяксе»

Инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что английский полузащитник Джордан Хендерсон завершил медицинский осмотр перед переходом в амстердамский «Аякс». Теперь всё готово для подписания контракта.

Напомним, несколькими часами ранее сообщалось, что Хендерсон уже находится в Амстердаме. В новый клуб он переберётся бесплатно, так как «Аль-Иттифак» согласился на расторжение с ним действующего контракта.

В текущем сезоне Хендерсон провёл за «Аль-Иттифак» 19 официальных матчей. В них он не отличился забитыми голами, однако оформил пять голевых передач. Тренирует саудовский клуб хорошо знакомый Хендерсону Стивен Джеррард.