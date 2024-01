​Не Дрогба: Назван лучший африканец в истории АПЛ

Журналисты авторитетного журнала Four Four Two составили очередной интересный рейтинг. Речь идёт о рейтинге лучших африканских футболистов в истории Английской премьер-лиги.

На первое место в этом рейтинге эксперты поставили форварда Мохамеда Салаха, который сейчас блистает в «Ливерпуле». Вторая строчка у экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба. Тройку замыкает бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре.

В топ-10 также входят Садио Мане, Майкл Эссьен, Рияд Марез, Нванкво Кану, Джей-Джей Окоча, Уилфрид Заха и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Отметим, что сейчас проходит Кубок африканских наций. Следить за матчами онлайн можно на LiveResult.