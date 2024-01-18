​Ещё один гранд АПЛ интересуется де Лигтом

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может сменить клуб летом, поскольку сейчас он является третьим центральным защитником команды после Кима Ким Джэ и Дайо Упамекано.

В прессе на днях появлялась информация о желании Эрика тен Хага заполучить де Лигта в «Манчестер Юнайтед». Издание Bild сообщает о том, что 24-летний защитник также находится на радаре «Арсенала». Лондонский клуб тоже может побороться за нидерландца в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что Маттейс де Лигт не покинет «Баварию» этой зимой. В нынешнем сезоне защитник провёл 12 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.