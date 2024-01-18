​У Марсьяля нет проблем с тен Хагом – агент

В прессе появлялась информация о том, что нападающий Антони Марсьяль не тренируется из-за плохой физической формы. Агент 28-летнего футболиста Филипп Ламболи опроверг эти сообщения.

«То, что говорят о нём, полностью ложно. Его не исключили из состава, у него нет проблем с Эриком тен Хагом. Марсьяль не пробыл бы в «Манчестер Юнайтед» так долго, если бы не был большим профессионалом. Дело в том, что ему предстоит небольшая операция на приводящих мышцах. Её следовало сделать уже давно, ведь он не был готов на 100%», - слова агента приводит Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» проведёт ближайший матч 28 января – против «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.