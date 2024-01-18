«Милан» летом 2022-го не купил Энцо Фернандеса за 12 млн евро – через полгода «Челси» заплатил 121 млн

Полузащитник Энцо Фернандес летом 2022 года сменил «Ривер Плейт» на «Бенфику». Как сообщает TuttoMercatoWeb, возможность подписать аргентинца тогда была у «Милана», но гранд Серии А отказался осуществлять трансфер за 12 миллионов евро.

В конце того же года Энцо Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Полузащитника признали лучшим молодым футболистом катарского мундиаля. В конце января 2023 года Фернандес перешёл в «Челси» - лондонцы заплатили за игрока 121 миллион евро.

В 24 матчах сезона 2023/2024 Энцо Фернандес забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.