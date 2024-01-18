​Ориги может оказаться в МЛС

Нападающий Дивок Ориги может продолжить карьеру за океаном. По данным авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, интерес к 28-летнему бельгийцу проявляют клубы МЛС, такие как «Даллас» и «Цинциннати».

Таким образом, Ориги может досрочно вернуться в «Милан» из аренды в «Ноттингем Форест», а после – уехать в Америку.

В сезоне 2023/2024 Дивок Ориги поучаствовал в девяти матчах «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге Англии. В них бельгиец не отмечался какими-либо результативными действиями.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Ориги в 5 миллионов евро.