Хаддлстоун: «Бекхэм выглядел как восковая фигура»

Экс-игрок сборной Англии Том Хаддлстоун сказал несколько слов о звёздном Дэвиде Бекхэме.

«Когда Бекхэм приезжал и тренировался в «Тоттенхэме», он в хорошем смысле выглядел как восковая фигура. Я раньше пересекался с ним в сборной Англии, но я стоял в раздевалке и думал: «Он как будто ненастоящий». Обычно ты видишь его только по телевизору», - рассказал Хаддлстоун talkSPORT.

В настоящий момент Дэвид Бекхэм является главным инвестором «Интер Майами» из МЛС. За последние полгода клуб подписал таких звёздных игроков, как Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.