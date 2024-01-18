Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаддлстоун: «Бекхэм выглядел как восковая фигура»

18 Января 2024 • 18:05 Комментировать

Экс-игрок сборной Англии Том Хаддлстоун сказал несколько слов о звёздном Дэвиде Бекхэме.

«Когда Бекхэм приезжал и тренировался в «Тоттенхэме», он в хорошем смысле выглядел как восковая фигура. Я раньше пересекался с ним в сборной Англии, но я стоял в раздевалке и думал: «Он как будто ненастоящий». Обычно ты видишь его только по телевизору», - рассказал Хаддлстоун talkSPORT.

В настоящий момент Дэвид Бекхэм является главным инвестором «Интер Майами» из МЛС. За последние полгода клуб подписал таких звёздных игроков, как Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Том Хаддлстоун
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» летом 2022-го не купил Энцо Фернандеса за 12 млн евро – через полгода «Челси» заплатил 121 млн
18:23 · Англия. Премьер-лига
​Ориги может оказаться в МЛС
18:05 · Англия. Премьер-лига
Хаддлстоун: «Бекхэм выглядел как восковая фигура»
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Миллуолл» арендовал защитника «Тоттенхэма» официально
17:06 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал будущего чемпиона АПЛ
16:31 · Англия. Премьер-лига
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Филлипс установил для «Барселоны» дедлайн для оформления трансфера
16:08 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не заплатит 200 млн евро за Холанна
16:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Мэддисон вернётся на поле
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Игрока «Манчестер Юнайтед» Шоу оштрафовали
15:30 · Англия. Премьер-лига
​Сон в седьмой раз подряд признан игроком года в Азии
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Лион» близок к трансферу нападающего «Эвертона»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер: «Надеюсь, что проведу много лет в «Ливерпуле» 1
14:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно будущее Гирасси, которым интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Милан»
Все новости
Рекомендуем