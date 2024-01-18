Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Миллуолл» арендовал защитника «Тоттенхэма» официально

18 Января 2024 • 17:14 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

Центральный защитник Джафет Танганга перебрался из «Тоттенхэма» в «Миллуолл» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «шпор».

Срок арендного соглашения 24-летнего футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

Первую часть текущей кампании Танганга провел в аренде в немецком «Аугсбурге», однако ни разу не вышел на поле из-за проблем с коленом.

Действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость британца составляет три миллиона евро.

После 21 матча в копилке «Тоттенхэма» 40 очков и пятая позиция в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Миллуолл Джафет Танганга трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Января
12:54
Другой итальянский топ-клуб готов поспорить с «Ювентусом» за Хёйбьерга
12:32
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за вингера «Реал Сосьедада»
17 Января
22:55
«Брентфорд» арендовал Регилона у «Тоттенхэма»
20:59
Директор «Дженоа»: «Бавария» предлагала за Дрэгушина больше, чем «Тоттенхэм»
11:51
Танганга не отыграл ни одной минуты в Бундеслиге за «Аугсбург», игрок возвращается в «Тоттенхэм»
11:23
Опытный защитник «Тоттенхэма» может перебраться в Чемпионшип
03:09
Бывший тренер «Тоттенхэма»: «Порро – плохой защитник»
16 Января
22:12
«Тоттенхэм» принял решение по Хёйбьергу
21:56
Регилон близок к переходу в новый клуб
15:42
Дрэгушин объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм», а не «Баварию» 1
14:32
Сон выбрал Постекоглу лучшим тренером года, Кейн поставил австралийца на третье место
13:38
Реднапп: «Постекоглу заставил футболистов поверить в себя»
15 Января
16:38
Вернер назвал главную причину, по которой решил перейти в «Тоттенхэм»
15:28
Вернер: «Иногда дело не в тренере, а в тебе»
15:21
Вернер: Я могу быть полезен «Тоттенхэму», не забивая голов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
18:05 · Англия. Премьер-лига
Хаддлстоун: «Бекхэм выглядел как восковая фигура»
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Миллуолл» арендовал защитника «Тоттенхэма» официально
17:06 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал будущего чемпиона АПЛ
16:31 · Англия. Премьер-лига
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Филлипс установил для «Барселоны» дедлайн для оформления трансфера
16:08 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не заплатит 200 млн евро за Холанна
16:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Мэддисон вернётся на поле
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Игрока «Манчестер Юнайтед» Шоу оштрафовали
15:30 · Англия. Премьер-лига
​Сон в седьмой раз подряд признан игроком года в Азии
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Лион» близок к трансферу нападающего «Эвертона»
14:43 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер: «Надеюсь, что проведу много лет в «Ливерпуле» 1
14:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно будущее Гирасси, которым интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Милан»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Челси» не хочет Бензема и Фирмино
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой фото
Все новости
Рекомендуем