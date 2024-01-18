Центральный защитник Джафет Танганга перебрался из «Тоттенхэма» в «Миллуолл» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «шпор».

Срок арендного соглашения 24-летнего футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

Первую часть текущей кампании Танганга провел в аренде в немецком «Аугсбурге», однако ни разу не вышел на поле из-за проблем с коленом.

Действующий контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость британца составляет три миллиона евро.

После 21 матча в копилке «Тоттенхэма» 40 очков и пятая позиция в турнирной таблице АПЛ.