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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Оуэн назвал будущего чемпиона АПЛ

18 Января 2024 • 17:06 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Экс-футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о том, кто станет обладателем золотых медалей чемпионата Англии в этом году.

— Считаю, что победителем станет «Манчестер Сити». Я с самого начала сезона так считаю, поэтому сейчас не хочу менять мнение. Стоит признать, что «Ливерпуль» удивил меня, команда может завоевать трофей, но впереди еще половина сезона. Борьба за чемпионство будет интересной, — цитирует экс-форварда сборной Англии Mirror.

После 20 сыгранных матчей «Ливерпуль» находится на вершине таблицы Английской премьер-лиги, имея в копилке 45 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, набрав 43 зачетных балла.

Следующим соперником мерсисайдцев станет «Борнмут», а «горожане» встретятся с «Бёрнли».

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Ливерпуль Манчестер Сити Майкл Оуэн ещё теги

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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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