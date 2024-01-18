​«Реал» не заплатит 200 млн евро за Холанна

«Реал» прорабатывает вариант с подписанием Эрлинга Холанна. Ранее появилась информация о том, что мадридцы собираются использовать так называемую «формулу Джуда Беллингема», постоянно контактируя с форвардом «Манчестер Сити».

В то же время Cadena SER отмечает, что «Реал» не собирается активировать опцию выкупа Холанна за 200 миллионов евро. Очевидно, что в Мадриде хотят договориться о более низкой сумме сделки.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн провёл за «Манчестер Сити» 22 официальных матча. В них норвежец записал на свой счёт 19 голов и пять голевых передач на партнёров.

Беллингем пытается убедить Холанна перейти в «Реал»