Стало известно, когда Мэддисон вернётся на поле

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон в ближайшее время может впервые за долгое время выйти на поле. По информации от инсайдера Мэтта Лоу, 27-летний хавбек нацелен вернуться в матче Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится 26 января.

Напомним, Мэддисон пропустил пару месяцев из-за травмы, которую получил в домашнем матче против «Челси» в Английской премьер-лиге.

Джеймс был одним из самых ярких игроков АПЛ на старте сезона. На счету Мэддисона 3 гола и 5 результативных передач в 11 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата.

Летом «Тоттенхэм» заплатил «Лестеру» за Мэддисона 46 миллионов евро.