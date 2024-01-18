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«Возьмите меня в Англию!»: Куда Бензема может вернуться из Саудовской Аравии

18 Января 2024 • 15:57 Комментировать

Карим Бензема спустя всего полгода в Саудовской Аравии хочет вернуться в Европу. Форварду не нравится в «Аль-Иттихаде», из которого он уже уехал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подыскивает варианты обладателю «Золотого мяча».

Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию

Сказка Саудовской Аравии, похоже, продлилась недолго. Летом местные клубы активно покупали звёзд, но уже зимой европейцы стали проситься обратно. Джордан Хендерсон собирается в Нидерланды, рискуя не заработать ничего по контракту на Ближнем Востоке, а Карим Бензема уже уехал и надеется этим вынудить «Аль-Иттихад» расстаться с ветераном.

Ещё осенью в Интернете всплывали фотографии француза, который грустил на фотографиях с партнёрами. Невооруженным глазом было видно, что Бензема несчастен. Потом были слухи о конфликте француза с тренером клуба Нуну Санту, который уже покинул «Аль-Иттихад». Однако накануне Нового года Бензема уехал из Саудовской Аравии и удалил соцсети. В клубе говорили, что француз просто отправился решать свои дела, но это не так. Бензема не прибыл в клуб, и новый наставник Марсело Гальярдо не включил игрока в состав на сбор. В общем очевидно, что форвард хочет сменить команду.

На топ-уровне у Бензема есть шанс только в Англии

Проблема Бензема заключается в том, что на топ-уровне он может найти себе команду только в Англии. «Реал» не будет возвращать форварда после его не самого красивого ухода, в «Барселону» ему вход закрыт из-за прошлого в стане «сливочных», как и в «Атлетико». «Баварии» сейчас топ-форвард не нужен. Были слухи про «ПСЖ», но, кажется, что сейчас там и без Бензема хватает исполнителей в атаке. Едва ли француз нужен и «Интеру». Можно обсудить «Ювентус», но это скорее в случае ухода Влаховича.

В Англии же сразу несколько команд могут быть заинтересованы. Разговоры про «Манчестер Юнайтед» были уже опровергнуты, но логика в таком трансфере есть. У «красных дьяволов» нет бомбардира, и опыт Бензема лишним не был бы. Примерно такая же ситуация в «Арсенале». Форварды «канониров» не забивают много, и это главная проблема Микеля Артеты. «Арсенал» присматривается к Влаховичу из «Ювентуса», но его трансфер будет очень дорогим. Бензема же может быть временным вариантом, хотя бы до лета. Также интерес к французу проявляет «Челси», где Николас Джексон забивает не слишком много, а сейчас и вовсе уехал на Кубок Африки.

Альтернатива – возвращение в «Лион»

Другой обсуждаемый вариант для Бензема – возвращение домой. В конце концов если попасть в топ-клуб не получится, то уж лучше надеть майку родного «Лиона», чем другой команды. Тем более что «ткачам» сейчас нападающий точно пригодится. «Лион» проваливает сезон и борется за выживание, в этой ситуации опытный форвард с его менталитетом победителя точно поможет коллективу удержаться на плаву. Для самого Бензема это было бы красивой историей. Не стоит забывать, что он не просто воспитанник «Лиона», а уроженец города.

Условия перехода

Проблемой может стать договор Бензема с «Аль-Иттихадом». Француз подписал контракт с клубом до 2026 года, так что в любом случае необходимо будет договариваться с саудовцами. На каких условиях они готовы будут отпустить форварда, на зарплату которого уже потратили кучу денег? Это ещё хорошо, что нападающий пришёл в статусе свободного агента.

Вопрос и к самому Бензема. Очевидно, что те деньги, которые он получает в Саудовской Аравии, ему никто не предложит. Насколько готов будет форвард пойти на уступку? Готов ли он пожертвовать деньгами ради того, чтобы сбежать с Ближнего Востока? При этом вряд ли в Европе кто-то будет подписывать с 36-летним нападающим контракт до 2026-го. В общем, Бензема сам себя загнал в золотую клетку, из которой сбежать будет не так-то просто.

Роман Андреев


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Арсенал Лондон Карим Бензема АПЛ Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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