​Игрока «Манчестер Юнайтед» Шоу оштрафовали

Футболист «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу должен выплатить штраф за парковку около железнодорожного вокзала в Чешире. Как сообщает The Sun, Шоу, счастливому владельцу Lamborghini Urus, выписали четырёхкратный штраф – 240 фунтов (около 27 тысяч рублей). Едва ли такая сумма станет проблемой для известного игрока.

В сезоне 2023/2024 Люк Шоу поучаствовал в 10 матчах «Манчестер Юнайтед». В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.