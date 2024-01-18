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​Игрока «Манчестер Юнайтед» Шоу оштрафовали

18 Января 2024 • 15:48 Комментировать

Футболист «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу должен выплатить штраф за парковку около железнодорожного вокзала в Чешире. Как сообщает The Sun, Шоу, счастливому владельцу Lamborghini Urus, выписали четырёхкратный штраф – 240 фунтов (около 27 тысяч рублей). Едва ли такая сумма станет проблемой для известного игрока.

В сезоне 2023/2024 Люк Шоу поучаствовал в 10 матчах «Манчестер Юнайтед». В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу
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