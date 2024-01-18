​Сон в седьмой раз подряд признан игроком года в Азии

Нападающий «Тоттенхэма» Хын Мин Сон выиграл приз лучшему футболисту 2023 года в Азии. Эта награда достаётся лидеру «шпор» седьмой год подряд. Лондонский клуб поздравил южнокорейца с этим достижением.

«Наш капитан. Поздравляем Сона с завоеванием награды «Лучший футболист Азии» седьмой год подряд!» - говорится в сообщении «шпор».

В нынешнем сезоне 31-летний Хын Мин Сон провёл за «Тоттенхэм» 21 матч. В них нападающий забил 12 голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

«Тоттенхэм» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.