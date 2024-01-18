«Лион» близок к трансферу нападающего «Эвертона»

Нападающий английского «Эвертона» Арно Данджума близок к тому, чтобы в очередной раз сменить клубную прописку. Как сообщает журналиста Санти Уна, французский «Лион» приближается к трансферу 26-летнего нидерландца.

Данджума в данный момент всё ещё принадлежит испанскому «Вильярреалу», а за «Эвертон» выступал на правах аренды. В этом сезоне Арно не является стабильным игроком основы в команде Шона Дайча. Нидерландец сыграл всего 499 минут в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Данджума уже дал согласие на трансфер в «Лион». Скорее всего, сделка состоится на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.