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«Лион» близок к трансферу нападающего «Эвертона»

18 Января 2024 • 14:51 Комментировать
Вильярреал
...
Мальорка
20.01 18:15

Нападающий английского «Эвертона» Арно Данджума близок к тому, чтобы в очередной раз сменить клубную прописку. Как сообщает журналиста Санти Уна, французский «Лион» приближается к трансферу 26-летнего нидерландца.

Данджума в данный момент всё ещё принадлежит испанскому «Вильярреалу», а за «Эвертон» выступал на правах аренды. В этом сезоне Арно не является стабильным игроком основы в команде Шона Дайча. Нидерландец сыграл всего 499 минут в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Данджума уже дал согласие на трансфер в «Лион». Скорее всего, сделка состоится на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

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Лион Эвертон Вильярреал Арно Данджума трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ МАЛЬОРКА
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