Стало известно будущее Гирасси, которым интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Милан»

Один из лучших бомбардиров Бундеслиги Серу Гирасси определился со своим будущим. Как сообщает Sky Germany, 27-летний гвинеец, скорее всего, останется в «Штутгарте» до конца этого сезона.

В данный момент никто из заинтересованных клубов пока не предпринимал конкретных действий для трансфера Гирасси. Нападающего ранее связывали с «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслом» и итальянским «Миланом».

В контракте Гирасси есть отступные в районе 20 миллионов евро, но пока ни один клуб не обозначил намерения заплатить эту сумму. В этом розыгрыше Бундеслиги нападающий забил 17 голов в 14 матчах.