Ушедший в отставку с поста главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, оставляет мысли в социальных сетях.

На этот раз «великий» опубликовал совместное фото с Хосепом Гвардиолой. Судя по кадру оба специалиста работаю помощниками в «Барселоне».

Само фото Моуринью подписал: «Время летит».

60-летний португалец 16 января был уволен с поста главного тренера «Ромы». Он работал в команде с лета 2021 года и выиграл с командой в Лиге конференций.

Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити», вместе с «горожанами» он в прошлом сезоне выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Англии, кубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.