«Манчестер Сити» в сотрудничестве с немецкой компанией Puma представил новую лимитированную форму, которая посвящена году Дракона. Об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Англии.

При изготовлении комплекта экипировки дизайнеры вдохновлялись историей стадиона «Этихад», а также китайской культурой.

После 20 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 43 очка и занимает второе место в таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два балла. Следующий матч «горожане» проведут в Кубке Англии с лондонским «Тоттенхэмом».