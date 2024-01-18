Субименди выбрал новый клуб - это представитель АПЛ

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди определился с тем, где продолжит карьеру. Как стало известно журналистам Todofichajes, испанский хавбек переедет в топ-клуб Английской премьер-лиги.

Субименди сделал выбор в пользу лондонского «Арсенала». На решение игрока повлияло то, что пост главного тренера «канониров» занимает соотечественник Микель Артета. Мартин хотел бы поработать с этим специалистом.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро. Именно столько составляет клаузула игрока.

В текущем сезоне чемпионата Испании Субименди сыграл 20 матчей, забил четыре гола и отдал ассист.