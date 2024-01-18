Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Субименди выбрал новый клуб - это представитель АПЛ

18 Января 2024 • 13:21 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди определился с тем, где продолжит карьеру. Как стало известно журналистам Todofichajes, испанский хавбек переедет в топ-клуб Английской премьер-лиги.

Субименди сделал выбор в пользу лондонского «Арсенала». На решение игрока повлияло то, что пост главного тренера «канониров» занимает соотечественник Микель Артета. Мартин хотел бы поработать с этим специалистом.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро. Именно столько составляет клаузула игрока.

В текущем сезоне чемпионата Испании Субименди сыграл 20 матчей, забил четыре гола и отдал ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсенал Лондон Мартин Субименди трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
14:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Челси» не хочет Бензема и Фирмино
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой фото
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» представил лимитированную форму в честь года Дракона фото
13:21 · Англия. Премьер-лига
Субименди выбрал новый клуб - это представитель АПЛ
12:54 · Англия. Премьер-лига
Другой итальянский топ-клуб готов поспорить с «Ювентусом» за Хёйбьерга
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за вингера «Реал Сосьедада»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поспорит с «Арсеналом» и «Барселоной» за хавбека «Астон Виллы»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Два испанских клуба хотят купить игрока «Тоттенхэма» Хиля
11:29 · Англия. Премьер-лига
Некоторые члены руководства «Челси» хотят продать Галлахера в январе
11:21 · Англия. Премьер-лига
Бензема не интересен «Челси», но у француза есть другие варианты в АПЛ
10:40 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас высказал мнение о Салахе
10:33 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Хендерсон испортил свою карьеру»
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отправит Тангангу в Чемпионшип
09:08 · Англия. Премьер-лига
Тони одним словом отреагировал на завершение дисквалификации
Все новости
Рекомендуем