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Два испанских клуба хотят купить игрока «Тоттенхэма» Хиля

18 Января 2024 • 11:46 Комментировать

Атакующий полузащитник Бриан Хиль, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», близок к смене клубной прописки в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Estadio Deportivo.

Как стало известно источнику, заинтересованность в трансфере Хиля проявляют два испанских клуба. Речь идет о «Реал Сосьедаде» и «Севилье». «Тоттенхэм» планирует полноценную продажу игрока за десять миллионов евро.

Бриан является игроком «шпор» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в десяти поединках во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

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Тоттенхэм Севилья Реал Сосьедад Бриан Хиль трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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