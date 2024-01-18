Два испанских клуба хотят купить игрока «Тоттенхэма» Хиля

Атакующий полузащитник Бриан Хиль, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», близок к смене клубной прописки в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Estadio Deportivo.

Как стало известно источнику, заинтересованность в трансфере Хиля проявляют два испанских клуба. Речь идет о «Реал Сосьедаде» и «Севилье». «Тоттенхэм» планирует полноценную продажу игрока за десять миллионов евро.

Бриан является игроком «шпор» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в десяти поединках во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.