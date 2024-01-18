Фабрегас высказал мнение о Салахе

Экс-игрок лондонского «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о форварде «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе.

«Когда Салах выступал за «Челси», у него не было такой результативности. Но и моментов у него не было много. Мохамед был тогда быстрым, хорошо врывался в свободные зоны. Но на тот момент ему было сложно действовать против защитников один на один. Сейчас у него это получается гораздо лучше», - цитирует испанца BBC.

Напомним, что Салах пополнил ряды «Ливерпуля» в 2017 году. В текущем сезоне 31-летний египтянин провел 27 матчей, в которых отметился 17 голами и девятью результативными передачами.