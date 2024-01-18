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Мёрфи: «Хендерсон испортил свою карьеру»

18 Января 2024 • 10:33 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался о переезде полузащитника Джордана Хендерсона в чемпионат Саудовской Аравии. Игрок выступает за клуб «Аль-Иттифак».

«Не знаю, какие у Джордана есть предложения. Его трансфер в «Аякс» реален, ведь Нидерланды находятся недалеко от Великобритании. Но эта ситуация должна послужить примером для других футболистов. Прежде чем принимать решение, хорошо подумайте. Джордан сам себе все испортил. Он навредил своей репутации», - цитирует Мёрфи Talksport.

Ранее в прессе сообщалось, что Хендерсон близок к трансферу в амстердамский «Аякс».

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