Мёрфи: «Хендерсон испортил свою карьеру»

Экс-футболист «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался о переезде полузащитника Джордана Хендерсона в чемпионат Саудовской Аравии. Игрок выступает за клуб «Аль-Иттифак».

«Не знаю, какие у Джордана есть предложения. Его трансфер в «Аякс» реален, ведь Нидерланды находятся недалеко от Великобритании. Но эта ситуация должна послужить примером для других футболистов. Прежде чем принимать решение, хорошо подумайте. Джордан сам себе все испортил. Он навредил своей репутации», - цитирует Мёрфи Talksport.

Ранее в прессе сообщалось, что Хендерсон близок к трансферу в амстердамский «Аякс».