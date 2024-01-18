«Тоттенхэм» отправит Тангангу в Чемпионшип

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джафет Танганга, который вернулся в стан «шпор» из немецкого «Аугсбурга», близок к очередной аренде.

Как информирует посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, столичный клуб намерен отправить футболиста в Чемпионшип, где в его услугах заинтересован «Миллуолл». Стороны заключат арендное соглашение до завершения нынешнего сезона.

«Миллуолл» занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. После 27 проведенных туров команда набрала 32 балла. В ближайшем матче «Миллуолл» на выезде сыграет против «КПР».