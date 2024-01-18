Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн должен был стать лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА.

15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года.

«Я думаю, возможно, Холанн. «Манчестер Сити» выиграл всё, что можно: чемпионат Англии, Лигу чемпионов. Холанн же забил кучу голов, де Брёйне сильно сыграл, если говорить о «Сити». Так как не было чемпионата мира или Европы, то в первую очередь акцент делается на Лиге чемпионов, на победителя своего чемпионата», — сказал Дьяков.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.