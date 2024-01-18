Тони одним словом отреагировал на завершение дисквалификации

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони, который отбыл дисквалификацию за ставки, прокомментировал свое возвращение.

«Свободен!» - оставил сообщение 27-летний форвард в своих социальных сетях.

Напомним, что Тони находился вне футбола на протяжении восьми месяцев.

В составе «Брентфорда» нападающий выступает с осени 2020 года. Его трансферный ценник составляет 35 миллионов евро, а контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Айвен принял участие в 33 поединках, записав на свой счет 20 забитых мячей (шесть – с пенальти) и четыре голевые передачи.