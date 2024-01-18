Ван Дейк, Рамос и другие: названы лучшие игроки мира по игре головой

Эксперты CIES Football Observatory представили рейтинг лучших футболистов по игре на «втором этаже». Первую строчку в нем занял защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

На второй позиции расположился игрок мюнхенской «Баварии» Ким Мин Чжэ. Топ-3 замкнул представитель «ПСЖ» Данилу Перейра.

В десятку также были включены: Джамал Лассельс («Ньюкасл»), Дан-Аксель Загаду («Штутгарт»), Бруно Дуарте («Панетоликос»), Серхио Рамос («Севилья»), Хаоким Энрике («Сантос»), Энрике Тревизан («Токио»), Виллиан Роша (ЦСКА).

В рейтинге учитывалось количество и процент выигранных верховых дуэлей, а также игровое время.