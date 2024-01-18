«Манчестер Юнайтед» готов купить испанского вингера за 60 миллионов евро

Вингер «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги, рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сообщениям источника, в подписании испанского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Боссы «красных дьяволов» считают, что Оярсабаль сможет усилить атакующий потенциал команды. Манкунианцы готовы выплатить клаузулу футболиста, которая составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Микель принял участие в 26 поединках за «Реал Сосьедад». Вингер записал на свой счет десять забитых мячей и одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до 2028 года.