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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Бушанана объяснил, почему игрок предпочёл «Интер» клубам АПЛ

18 Января 2024 • 02:55 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
1 1.65 X 3.85 2 5.50
19.01 22:00

Агент Тажона Бушанана рассказал о решении своего клиента перебраться в миланский «Интер».

В начале января «нерадзурри» объявили о переходе канадца из «Брюгге». На 24-летнего латераля также претендовали представители Английской премьер-лиги.

«Почему Тажон выбрал «Интер», а не один из английских клубов? Для него важна возможность работать с таким тренером, как Симоне Индзаги. Также свою роль сыграла тактическая система «Интера», которая очень подходит Тажону. 

Индзаги отлично раскрывает игроков его позиции, как показывает практика. Кроме того, «Интер» – клуб с великой историей. Для Бушанана не было более подходящего места во всём мире», – приводит Football Italia слова Майка Сеньковски, агента футболиста.

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