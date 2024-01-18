Агент Бушанана объяснил, почему игрок предпочёл «Интер» клубам АПЛ

Агент Тажона Бушанана рассказал о решении своего клиента перебраться в миланский «Интер».

В начале января «нерадзурри» объявили о переходе канадца из «Брюгге». На 24-летнего латераля также претендовали представители Английской премьер-лиги.

«Почему Тажон выбрал «Интер», а не один из английских клубов? Для него важна возможность работать с таким тренером, как Симоне Индзаги. Также свою роль сыграла тактическая система «Интера», которая очень подходит Тажону.

Индзаги отлично раскрывает игроков его позиции, как показывает практика. Кроме того, «Интер» – клуб с великой историей. Для Бушанана не было более подходящего места во всём мире», – приводит Football Italia слова Майка Сеньковски, агента футболиста.