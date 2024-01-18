​Крис Вуд: «Главное - прошли дальше»

Английский «Ноттингем Форест» пробился в следующий раунд Кубка Англии, «лесники» в увлекательном матче переиграли «Блэкпул» - 3:2. Победный мяч забил Крис Вуд, нападающий «Ноттингем Форест» прокомментировал итоги матча.

- Самое важное было выйти в следующий раунд, красиво или некрасиво - это уже другой вопрос. Мы действительно усложнили себе жизнь, но все-таки прошли дальше, - цитирует слова Вуда BBC Sport.

«Ноттингем Форест» дважды выигрывал Кубок Англии - сперва в 1898 году, а затем в 1959 году. В следующем раунде Кубка Англии «Ноттингем Форест» сыграет с «Бристолем».