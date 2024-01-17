Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон проведёт остаток сезона в «Брентфорде».

Переход 27-летнего футболиста подтвердила пресс-служба «пчёл». Арендная сделка рассчитана на полгода. Известно также, что у «Брентфорда» нет опции выкупа игрока, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Он нам нужен, но и мы нужны ему – здесь он сможет показать, насколько хорош. Я убеждён, что это будет полезное сотрудничество», – прокомментировал подписание главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

В первой половине сезона Серхио Регилон выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Латераль отыграл 12 матчей за команду Эрика тен Хага.