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«Брентфорд» арендовал Регилона у «Тоттенхэма» официально

17 Января 2024 • 22:55 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон проведёт остаток сезона в «Брентфорде».

Переход 27-летнего футболиста подтвердила пресс-служба «пчёл». Арендная сделка рассчитана на полгода. Известно также, что у «Брентфорда» нет опции выкупа игрока, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Он нам нужен, но и мы нужны ему – здесь он сможет показать, насколько хорош. Я убеждён, что это будет полезное сотрудничество», – прокомментировал подписание главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

В первой половине сезона Серхио Регилон выступал на правах аренды за «Манчестер Юнайтед». Латераль отыграл 12 матчей за команду Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
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