Межбри: «Мои любимые игроки – Иньеста и Зидан, я хотел бы повторить их путь»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри, перешедший в «Севилью» на правах аренды, рассказал о своих кумирах.

15 января испанский клуб официально арендовал 20-летнего игрока с возможностью выкупа за 20 млн евро.

«Мой любимый игрок – Андрес Иньеста, также мне нравится игра Зинедина Зидана. Конечно, это не значит, что я играю как они, но я восхищаюсь ими уже довольно давно. Надеюсь, этот шаг [переход в «Севилью»] станет для меня первым шагом на пути к аналогичной карьере», – приводит UtdDistrict слова тунисца, забившего один гол в 13 матчах за первую команду «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.