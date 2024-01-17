Бензема рассматривает варианты с переходом в клуб АПЛ

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может вернуться в Европу уже в текущем месяце.

По слухам, экс-футболист мадридского «Реала» находится не в лучших отношениях с главным тренером Марсело Гальярдо. Известно, что Бензема уже скоро может вернуться в Европу, а интерес к 36-летнему игроку приписывался «Манчестер Юнайтед» и «Челси». По информации ESPN, в настоящий момент француз изучает различные варианты продолжения карьеры, включая возможный переезд в Англию.

В активе Карима Бензема девять забитых мячей и пять голевых передач в 15 матчах за «Аль-Иттихад» в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. Контракт форварда рассчитан до 2026 года.