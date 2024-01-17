Тони ответил на вопрос о возможном трансфере – форвард отбыл дисквалификацию

Нападающий Айвен Тони отбыл восьмимесячную дисквалификацию. Со среды футболист снова имеет право играть за «Брентфорд». Слухи связывают Тони с более статусными клубами, и 27-летний футболист ответил на вопрос, может ли он сменить команду в зимнее трансферное окно.

«Никогда нельзя предсказать, когда наступит подходящее время для ухода. Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб. Если в январе кто-то заплатит подходящие деньги, то кто знает…» - сказал Тони Sky Sports.

Напомним, что Айвена Тони отстраняли от футбола за нарушение правил о ставках.

Ближайший матч «Брентфорд» проведёт 20 января – против «Ноттингем Форест».