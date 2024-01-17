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Тони ответил на вопрос о возможном трансфере – форвард отбыл дисквалификацию

17 Января 2024 • 20:17 Комментировать
Брентфорд
...
Ноттингем Форест
20.01 20:30

Нападающий Айвен Тони отбыл восьмимесячную дисквалификацию. Со среды футболист снова имеет право играть за «Брентфорд». Слухи связывают Тони с более статусными клубами, и 27-летний футболист ответил на вопрос, может ли он сменить команду в зимнее трансферное окно.

«Никогда нельзя предсказать, когда наступит подходящее время для ухода. Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб. Если в январе кто-то заплатит подходящие деньги, то кто знает…» - сказал Тони Sky Sports.

Напомним, что Айвена Тони отстраняли от футбола за нарушение правил о ставках.

Ближайший матч «Брентфорд» проведёт 20 января – против «Ноттингем Форест».

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Брентфорд айвен тони трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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