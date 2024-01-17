«Лутон Таун» усилил оборону защитником из «Рединга»

Аутсайдер АПЛ «Лутон Таун» объявил о переходе Тома Холмса – центрального защитника «Рединга». Правда, текущий сезон центрдеф доиграет в своей команде, а уже летом переберётся в стан «шляпников» как свободный агент. И, вероятно, будет играть уже в команде Чемпионшипа, а не Премьер-лиги.

В этом сезоне в активе Холмса 16 выходов на поле во всех турнирах, в которых он один раз отметился забитым голом.

Отметим, что «Рединг» этот сезон проводит аж в третьем по силе футбольном дивизионе Англии.

«Лутон Таун» как один из главных аутсайдеров АПЛ идёт на 18-м месте с 16 баллами в активе, правда, отставание от спасительной 17-й строчки всего лишь один балл.