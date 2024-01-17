​Филлипс интересен шести клубам – в списке есть даже «Барселона»

Полузащитник Кэлвин Филлипс хочет получать больше игрового времени в преддверии чемпионата Европы, поэтому он наверняка покинет «Манчестер Сити» в ближайшие недели.

Как сообщает The Telegraph, 28-летний Филлипс интересен как минимум шести клубам. В этом списке находятся «Ювентус», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Атлетико» и даже «Барселона».

Отмечается, что будущее Кэлвина Филлипса, которого портал Transfermarkt оценивает в 28 миллионов евро, должно проясниться на следующей неделе.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Барселона» хотела бы подписать опорного полузащитника.