​Александр Мостовой рассказал, где хочет увидеть Моуринью

Жозе Моуринью остался без работы – опытный португальский специалист был уволен из «Ромы» на фоне плохих результатов. Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой рассказал, где бы он хотел увидеть Особенного.

«Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, Испании или Англии. Чтобы в каком-то из трёх названных чемпионатов он взял условный «Брентфорд», «Сассуоло» или «Осасуну». Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или ещё что-нибудь», - цитирует Мостового Metaratings.

Отметим, что Жозе Моуринью входит в число самых титулованных тренеров в мире футбола. Большая карьера португальца началась с успехов с «Порту»: в 2003 году он выиграл с командой Кубок УЕФА, а в 2004 году – Лигу чемпионов. После «Порту» Моуринью работал в «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме» и «Роме».