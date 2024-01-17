«Фулхэм» хочет подписать защитника «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба может перебраться в «Фулхэм».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «Фулхэм» в зимнее трансферное окно хочет арендовать 24-летнего футболиста. Сообщается, «дачники» не планируют включать в договор пункт про обязательный выкуп, а хотят оценить игру Чалобы и принять окончательное решение летом.

Ранее появилась информация, что на Чалобу претендует другой клуб Английской премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед».

Действующее соглашение защитника с «Челси» рассчитано до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.