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​Экс-игрок «Ливерпуля» порассуждал о возможном подписании клубом Мбаппе

17 Января 2024 • 17:56 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался на тему возможного трансфера Килиана Мбаппе в мерсисайдский клуб.

«Я понимаю, почему Килиан хочет перейти в «Ливерпуль», но готовы ли они потратить такие деньги? Это как бы противоречит их трансферной политике. Стоит ли тратить такие деньги? Конечно, но всё зависит от того, готов ли к этому «Ливерпуль». Всё, что они делают, рассчитано и структурировано, а здесь нужно забыть о том, что говорит статистика и калькулятор. Нужны глубокие карманы.

Уверен, что каждый фанат в стране хочет увидеть Мбаппе в АПЛ. Но сделка будет астрономической по деньгам, даже с учётом того, что трансфер будет бесплатным», - сказал Джонсон Betfred.

Мбаппе сообщил, что уедет из Европы

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Ливерпуль ПСЖ Глен Джонсон Килиан Мбаппе ещё теги
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