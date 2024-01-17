​«ПСЖ» не подпишет Гимараэса в январе

В последние дни слухи связывали «ПСЖ» с подписанием полузащитника Бруно Гимараэса из «Ньюкасла». Впрочем, в январе бразильский футболист на «Парк де Пренс» не переедет. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса, обсуждений этого трансфера не было и не планируется.

Ранее в прессе сообщалось, что 26-летнего Гимараэса можно выкупить у «Ньюкасла» за 100 миллионов фунтов (116 миллионов евро).

В сезоне 2023/2024 Бруно Гимараэс провёл за «Ньюкасл» 30 официальных матчей. В них полузащитник забил один гол и отдал четыре голевых паса на партнёров.