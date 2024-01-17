​Слушания по делу «Манчестер Сити» стартуют на следующей неделе

Почти год назад «Манчестер Сити» обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Глава Английской премьер-лиги Ричард Мастерс накануне сообщил, что дата слушаний уже была назначена, однако он не стал раскрывать детали.

Согласно информации Telegraph Sport, слушания по делу «Манчестер Сити» начнутся уже на следующей неделе.

Учитывая объём дела, слушания наверняка займут долгое время. В прошлом году в британской прессе писали, что наказание для «Манчестер Сити» может оказаться очень серьёзным. Впрочем, вину клуба ещё нужно доказать.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.