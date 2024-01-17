​«Ньюкасл» не смог подписать звезду «Баварии»

«Ньюкасл» предпринял попытку подписать звёздного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Впрочем, реализовать эту сделку в зимнее трансферное окно оказалось невозможно. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Кристиана Фалька.

Действующий контракт 28-летнего Киммиха с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Что ждёт футболиста летом, пока сказать сложно, но текущий сезон, очевидно, он завершит в Мюнхене.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Йозуа Киммиха в 75 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провёл 21 матч, на его счету один гол и шесть голевых передач.